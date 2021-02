Centre hospitalier de Libreville : Le retour à la normal

TOMBÉS en obsolescence depuis plus d'un an les deux groupes électrogènes de secours d'une puissance nominale de 700 KVA chacun appartenant au Chul (Centre hospitalier universitaire de Libreville, viennent d'être remis en état de fonctionnement optimal, grâce à la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) qui a procédé à leur réhabilitation complète

TOMBÉS en obsolescence depuis plus d'un an les deux groupes électrogènes de secours d'une puissance nominale de 700 KVA chacun appartenant au Chul (Centre hospitalier universitaire de Libreville, viennent d'être remis en état de fonctionnement optimal, grâce à la Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) qui a procédé à leur réhabilitation complète. Ces équipements jouent un rôle très important dans le fonctionnement de cet établissement hospitalier du fait qu'ils relaient à la seconde, les défaillances du réseau électrique, notamment les coupures de courant qui entravent les activités du personnel soignant et angoissent les patients.

Directeur général du Chul, Dr Vané Ndong-Obiang a exprimé toute sa joie aux responsables de la SEEG ainsi qu'à l'équipe de techniciens commis, depuis le 17 juillet 2020 aux réparations de ces deux groupes de relais. Elle devait aussi solliciter de ces derniers davantage d'attention et d'empressement dans la problématique de l'approvisionnement régulier en eau du Chul.

Le démarrage-test de ces groupes s'est fait en présence du directeur général de la SEEG, Alain-Patrick Kouma qui a d'abord situer l'importance de la place qu'occupe le Chul dans la vie des citoyens qui viennent y trouver le soulagement de leurs maux.



ENA



Retrouvez l'intégralité de cet article dans la version numérique complète Retournez à la rubrique Gabon Culture & Société