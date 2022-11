Bienfaisance : ''Générations Sénégal'' donne du sens au réseautage

DÉMONTRER que seul on va plus vite mais qu'ensemble on va plus loin. Attester de ce que la solidarité donne du sens à la vie. Les ambitions de l'association ''Générations Sénégal'' réunissant l'ancienne diaspora gabonaise du pays de la Teranga, étaient nobles en organisant samedi 26 novembre dernier, une soirée caritative pour récolter des fonds destinés au centre d'accueil SOS Mwana.

Dans une salle de banquet du Nomad pleine, d'aucuns ont découvert ce qu'est le réseautage grâce à un panel '' l'importance du réseautage '', traitant de la question. Frédérique Eyeang Beyeme, présidente de la plateforme Anto Winner, Esnel Yembi, fondateur de AUM, Gabon, et Cyril Ondzingui fondateur de Hit radio, ont ainsi édifié l'assistance. Indiquant la puissance du réseau et surtout comment ça marche, ils ont dit en substance que le réseautage est la capacité à mobiliser pour rendre plus fort tout ce que l'on entreprend. ''Dans le réseau, chacun apporte une pierre à l’édifice et ce sont les pierres apportées qui permettent de construire l’édifice dont nous rêvons'', ont dit les panélistes.

Au bout de la soirée, ce sont un million 65 000 francs CFA qui ont ensuite été récoltés pour le centre d'accueil SOS Mwana. Pour Claude Caelle Oniane Sima, présidente de génération Sénégal, objectifs atteints. Tant elle voulait que cette soirée soit un moment de fraternité et d'échange. Et surtout elle entendait donner une force à ce réseau avec le social et la solidarité en première ligne. C'est donc chose faite avec ce million collecté pour SOS Mwana. Et ce n'est pas le ''grand frère'', Hermann Kamonomono, parrain de l'événement qui dira le contraire lui qui a appelé l'ancienne, actuelle et future génération Sénégal à rester unie.

''Générations Sénégal'' est né en 2019 avec pour ambition l'entraide, le réseautage et l'accompagnement de ses membres.

Line R. ALOMO

Libreville/Gabon