Bien-être : le travail de nuit et ses effets pervers

DE plus en plus de professions s'exercent la nuit. Les raisons économiques expliqueraient cela en grande partie. Pour renforcer leurs ressources financières, certaines sociétés procèdent au travail par rotation. C'est-à-dire qu'elles composent des équipes de jour et de nuit, avec pour objectif de fructifier leur ''business". Il y a également des secteurs d'activité qui, en raison de leurs standards, ont l'obligation de fonctionner 24 heures sur 24 heures. Parmi lesquels, les structures sanitaires, celles d'approvisionnement en denrées alimentaires (boulangeries, fast-food), les transports, etc.

Même si le personnel de ces entreprises ne le ressent pas physiquement, le travail de nuit peut avoir un impact sur la santé. Entre les horaires de travail atypiques, les nuits blanches, les travailleurs de nuit seraient plus exposés aux accidents de travail, aux perturbations nutritionnelles et, éventuellement, aux troubles du sommeil, etc. C'est du moins ce qu'affirme le docteur Grâce Naïka, médecin généraliste. " Le travail de nuit bouleverse plusieurs systèmes du corps humain, notamment les systèmes respiratoires, musculaire, osseux, etc.

Lorsqu'on est en station debout, la priorité est donnée aux muscles et, dans la position couchée, la priorité est donnée aux viscères. C'est dans le sommeil que ce système de maintenance se met en place. En fait, travailler la nuit soumet l'organisme à des rythmes qui ne concordent pas avec ceux de son horloge biologique. Autre chose, la dette chronique de sommeil due au travail de nuit entraîne la fatigue, des troubles cardiovasculaires, de sommeil, une baisse de vigilance, etc. ", explique notre interlocutrice. De nombreux travailleurs de nuit se reconnaissent dans les symptômes énumérés par la spécialiste de la santé. Stella, sage-femme dans une structure sanitaire de la capitale, partage son expérience. " Pendant les jours de garde, la plus grande difficulté est de stabiliser les femmes en gestation qui s'agitent et stressent beaucoup la nuit. À côté de cela, on doit gérer notre stress dû au manque de sommeil. Travailler de nuit a forcément un impact sur ma santé (...)", témoigne la sage-femme.

Les expériences et témoignages de travailleurs de nuit peuvent diverger selon le sexe ou la profession. Si le stress est la principale conséquence du travail de nuit chez la sage-femme, les boulangers et les chauffeurs, il est à l'origine de nombre de conflits sociaux. Certains salariés travaillant la nuit disent rencontrer des difficultés à gérer les décalages entre vie professionnelle, vie personnelle et familiale.

Prissilia. M.MOUITY

Libreville/Gabon