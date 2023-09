PNPE-Entreprendre : 2048 bénéficiaires formés à la création et à la gestion d’activité

L’INCUBATEUR du pôle national de l'emploi (PNPE) la Maison de l’auto-entrepreneur (MAE) fait son bilan après trois ans de service. Une action jugée positive par la responsable de ce programme, Élisabeth Moussavou Bourobou. En effet, le PNPE-Entreprendre offre aux demandeurs d’emploi, porteurs de projets ou promoteurs, à travers la MAE, un accompagnement de qualité de manière à réduire de façon significative les risques d’échec au démarrage et dans la mise en œuvre de leurs projets. Cette démarche permet d’assurer la viabilité et la pérennité de leurs modèles économiques.

Le dispositif PNPE-Entreprendre a également pour objectif de faciliter la levée de fonds auprès des établissements de microcrédit en vue de financer les projets des bénéficiaires. Trois ans après la mise en place de la MAE, le PNPE s'en félicite. " Il faut d'abord noter que l'offre de service du PNPE et, partant, celle de la Maison de l’auto-entrepreneur se limite exclusivement aux demandeurs d'emploi de nationalité gabonaise et aux personnes ayant un statut légal de réfugié. Aussi, nos prestations s’adressent aux personnes ayant une idée de création d’une micro-entreprise et celles ayant une activité entrepreneuriale. Ces publics cibles sont ensuite formés et accompagnés à l’installation ou au renforcement de leur activité selon une méthodologie bien précise du Bureau international du travail.

À ce jour, ce sont 2 048 bénéficiaires formés à la création et à la gestion d’activité dont 494 installés dans tous secteurs d’activité confondus ", se réjouit Élisabeth Moussavou Bourobou. Laquelle souligne, en outre, que " compte tenu du nombre grandissant des bénéficiaires, des efforts restent à faire afin de répondre aux besoins d’un plus grand nombre au niveau national. Entre 2020 et 2022, les effectifs des bénéficiaires aux concours de plans d’affaires sont passés de 40 à plus de 1 000. Cela prouve à suffisance l’intérêt que la population, notamment les jeunes en majorité, accorde à l’auto-emploi et l’urgente nécessité d’insertion professionnelle d’un plus grand nombre.

" En termes de perspectives, le PNPE-Entreprendre compte poursuivre, entre autres projets, le programme " Un taxi-Un Emploi-Un Avenir ", l’organisation de la 5e édition du concours de plan d’affaires sur l’ensemble du territoire national ainsi que les projets d’entrepreneuriat en partenariat avec les bailleurs de fonds.

AEE

Libreville/Gabon