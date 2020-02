ANAREG : L'Association nationale des retraités du Gabon sur les fonts baptismaux

La nouvelle structure, qui vient d'effectuer sa sortie, regroupe des retraités civils et militaires des secteurs public, privé et parapublic.

La vie associative nationale s'agrandit d'un nouveau venu. Il s'agit de l'Association nationale des retraités du Gabon (ANAREG) née au cours d'une assemblée générale constitutive tenue samedi dernier à Libreville à l'hôtel Triomphal. Celle-ci a porté sur l'adoption des statuts et règlement intérieur et l'élection des bureaux national et exécutif. Ce sont Bernadette Owono Mba et Alain Raymond Nang qui ont été plébiscités. Ils présideront pendant trois ans aux destinées des retraités du Gabon.

"C'est une structure d'encadrement et de représentation, qui réunit dans un même élan et même dynamique, les anciens agents des secteurs public, privé et parapublic", ont expliqué les initiateurs de ce mouvement associatif, Paul Mouketou et Mathurin Mengue Bibang.

L'ANAREG se fixe pour missions d'assurer la défense des intérêts moraux et matériels des retraités, promouvoir aux niveaux national et international la recherche des solutions et mesures à discuter et à adopter sur des sujets fondamentaux. Elle devra également contribuer, par des études et des propositions concertées, à la réalisation de l'objet social, assister ses membres dans la défense de leurs droits auprès des régimes de retraite et des organismes d'assistance sociale et sanitaire.

Les membres devront également s'assister mutuellement en cas de détresse, de maladie, de sinistre ou d'évènements prévus dans le cadre de l'association.



