Allocation : Des véhicules pour les directeurs régionaux de santé

Le ministre de la Santé, le Dr Max Limoukou, a procédé, mercredi dernier, à la remise de véhicules aux Directions régionales de santé (DRS) et à la Direction centrale des ressources humaines (DCRH) dans le cadre du Projet d'appui au secteur de la santé (PASS 2). Soit du matériel roulant composé de six véhicules.

"Avec l'appui de l'Agence française de développement (AFD), le gouvernement a décidé de mettre aux normes 27 formations sanitaires dans quatre provinces du Gabon (Haut-Ogooué, Woleu-Ntem, Ogooué-Ivindo et Ngounié, ndlr). Ce projet, qui vise à rendre opérationnels les départements sanitaires, a deux volets. Le premier concerne la réhabilitation des infrastructures sanitaires, et le second permet de doter les directeurs des régions sanitaires de moyens leur permettant de mener à bien leurs activités. Avec ces véhicules offerts par le gouvernement et l'AFD, ils pourront désormais aller sur le terrain, collecter des données, faire la surveillance épidémiologique dans leurs différentes régions sanitaires", a expliqué le secrétaire général du ministère de la Santé, le Dr Guy Patrick Obiang Ndong.

Selon le ministère de la Santé, cet appui au PASS 2 se traduira aussi par la mise à disposition de matériel médical, de moyens logistiques et informatiques. Ainsi que le financement des activités prioritaires identifiées dans les plans opérationnels départementaux. L'objectif est d'améliorer l'offre de soins, en réhabilitant et équipant des structures de soins dans des régions présentant des indicateurs sanitaires moins avancés, et d'optimiser les ressources humaines disponibles pour améliorer les prestations de soins dans les zones périphériques.



Serge A. MOUSSADJI



