Afriyan  : Un nouveau cadre pour la défense de la cause de la jeunesse

Avec une vision plutôt élargie, celle de mobiliser une jeunesse engagée dans la lutte contre les Infections sexuellement transmissibles (IST) et le VIH/Sida, dans la sensibilisation autour de la santé sexuelle reproductive des adolescents et jeunes, mais également des Violences basées sur le genre (VBG).

Ce Réseau de jeunes vise plusieurs objectifs : participer à l'élaboration et au suivi des politiques de jeunes, engager un dialogue international permanent, établir une chaîne de solidarité et d'amitié entre les jeunes de tous horizons, etc. Il va sans dire qu'avant ce lancement officiel, ces ambassadeurs de la jeunesse sur les questions de santé et de développement en Afrique, dont la présidente est Irma Tionga Kengue, menaient déjà, sous la conduite de cette dernière, plusieurs activités, en partenariat avec des organisations non gouvernementales comme ''Cri de cœur contre le harcèlement sexuel en milieu scolaire (CCHS), l'AGICA, une agence japonaise œuvrant pour la création des clubs santé, le Renaps dans les sensibilisations concernant la santé sexuelle reproductive.