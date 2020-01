Sécurité : Faire taire les armes en Afrique

La sécurité en Afrique constitue à n'en point douter un véritable cheval de bataille pour la diplomatie gabonaise. C'est du moins l'avis de bon nombre d'observateurs, au regard des différentes rencontres organisées en terre gabonaise sur cette problématique. La dernière en date étant le 7e séminaire de haut niveau sur la paix et la Sécurité en Afrique qu'abrite actuellement la capitale gabonaise. Lequel séminaire a pour thème : "Faire taire les armes en Afrique : créer un environnement favorable pour les enfants en situation de conflit armé".

Le "patron" de la diplomatie gabonaise a planté le décor de cette grand-messe. "De manière plus globale, cette thématique fait écho à la gestion de l'agenda 2063, à savoir la construction d'une Afrique intégrée, prospère et pacifique, dirigée par ses propres moyens, et représentant une force dynamique sur laquelle on peut compter. Or, les atouts majeurs de cette Afrique de demain vers laquelle se portent nos ambitions sont précisément pris en compte", a déclaré Alain Claude Bilie-By-Nze.