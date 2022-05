75e Assemblée mondiale de la Santé:* Guy Patrick Obiang porte la voix du Gabon.

Le ministre de la Santé et des Affaires Sociales, Guy Patrick Obiang Ndong a conduit la délégation gabonaise du 22 au 25 mai 2022 à la 75e assemblée mondiale de la santé à Genève en Suisse.

Au cours de cette assemblée qui s’est tenu sous le thème : « La santé pour la paix, la paix pour la santé » , le Gabon a été appelé à présenter au nom des 47 Etats membres de la région africaine, un projet de déclaration sur la stratégie mondiale en vue d’accélérer l’élimination du cancer du col de l’utérus en tant que problème de santé publique pour l’atteinte des objectifs et cibles pour la période 2020-2030.

Prenant la parole a cet effet, le membre du gouvernement gabonais a exprimé la solidarité du peuple gabonais et du président de la République, Ali Bongo Ondimba, aux personnels de santé des pays en conflit, qui exercent pour sauver des vies dans des conditions difficiles.

Dans cette logique, Guy Patrick Obiang Ndong a aussi présenté la stratégie nationale de riposte de la covid-19. L’assemblée mondiale de la santé n’a pas manqué de féliciter les efforts du gouvernement gabonais et surtout l’engagement et le leadership du Président de la République le programme visant à protéger sa population contre cet ennemi invisible.

Dans ce sens, il a déclaré que « la Covid-19 a mis à rude épreuve les systèmes de santé de nos pays. Le Gabon, grâce au rôle de leadership assuré par chef de l’Etat Ali Bongo Ondimba ; à la détermination du personnel de santé et à la solidarité internationale, a pu atténuer l’impact sanitaire, social et économique de cette crise.

Notre stratégie de riposte nous a permis de mobiliser d’importantes ressources pour renforcer notre système de santé par l’acquisition et l’implémentation des équipements diagnostics et médicaux, la construction d’un Institut de maladies infectieuses dont l’inauguration est imminente et enfin par l’accès au vaccin à travers le mécanisme COVAX, AVAT et des partenaires bilatéraux. Actuellement, le taux de couverture vaccinale complète est de 25%. C’est l’occasion pour le gouvernement gabonais de saluer les actions menées grâce à la solidarité internationale, lesquelles ont contribué significativement à la riposte à la COVID-19 au Gabon et dans le monde pour garantir la paix au moment où de nombreux spécialistes prédisaient des scénarios catastrophiques sur les répercussions politiques, sociales et économiques de la pandémie en Afrique. Notre continent a ainsi été résilient. »

Saisissant cette occasion, le membre du gouvernement à aussi présenté le Programme gouvernemental Gabon Egalité impulsé par la première dame Sylvia Bongo Ondimba, qui vise la réduction des inégalités entre les femmes et les hommes.

S’agissant de l’important programme d’opérationnalisation des départements sanitaires 2020-2023 pour améliorer la couverture sanitaire universelle , l’assistance a fort apprécié les efforts du Gouvernement Ossouka Raponda dans ce sens notamment la réhabilitation de plus de 100 structures sanitaires de proximité à travers le pays, l’approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux essentiels dans l’ensemble du pays,le renforcement des capacités des Ressources Humaines des régions et départements sanitaires, le projet de mise en œuvre de médecine communautaire.

Le Chef de la délégation gabonaise est aussi revenu sur les autres actions mise en œuvre par le Gouvernement qui visent principalement l’amélioration de l’état de santé et du bien-être des populations, notamment des plus démunies comme : l’assurance maladie sociale pour la couverture médicale de l’ensemble des gabonais avec une prise en charge à 100% des plus démunis sans cotisation préalable ; la réforme de l’Office Pharmaceutique du Médicament pour mieux répondre à la problématique d’accessibilité et de disponibilité des produits pharmaceutiques dans l’ensemble des formations sanitaires ; le renforcement du système de surveillance épidémiologique et le programme de protection de l’environnement pour atténuer l’impact du changement climatique.

Pour le membre du Gouvernement, ce sont autant d'actions qui visent à protéger les populations et à favoriser un climat de paix, une paix à laquelle tient mon pays qui pour la quatrième fois siège au Conseil de sécurité, en qualité de membre non permanent.

Aussi, il convient de rappeler qu’au cours de cette 75e assemblée, le Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus s’est vu réélu pour un deuxième mandat de 5 ans. Chose qui a permis au ministre de la santé Gabonais de saluer cette réélection qui selon lui, traduit la reconnaissance du travail et surtout, la confiance portée par les Etats membres à cet éminent médecin africain.