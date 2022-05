RSE : Comilog retablit « la lumière » à Bakoumba

Afin de pallier la vétusté de l’éclairage public de la commune Bakumba et garantir plus de sécurité, la Comilog et l’Etat ont financé les travaux de rénovation de l’éclairage public de Bakoumba.

La réception des travaux s’est déroulée le jeudi 19 mai 2022, en présence d’une délégation Comilog, du responsable provincial du conseil national de l’eau et de l’électricité (CNEE), des représentants du comité de suivi de la commune et de l’entreprise SETEG qui en a assuré la réalisation.

Démarrés en mars dernier, ces travaux, estimés à plus de 80 millions de francs CFA, ont majoritairement consisté à la remise à neuf de 8 coffrets électriques et au remplacement de 207 luminaires soit plus de 80% du parc de la ville.

Il est également prévu d’installer 250 panneaux solaires pour renforcer l’éclairage public dans ladite commune et ses environs.