Franceville/Accident ferroviaire : il se fait sectionner les deux pieds par un train marchandises

Rigobert Lekogo, un Gabonais de 43 ans, maçon de son état, vient de vivre l'expérience la plus douloureuse de sa vie.

En effet, un train marchandises roulant en direction de la gare ferroviaire de Franceville, le chef-lieu de la province du Haut-Ogooué, lui a sectionné les deux pieds dans la nuit du vendredi 31 mai dernier.

Selon le premier récit des faits, Rigobert Lekogo, de retour d'une virée avec des amis serait passé sous les roues d'un train marchandise de passage dans le secteur ce jour-là qui lui aurait sectionné les deux pieds.

Arrivé à la gare de Franceville, le conducteur de la locomotive aurait informé sa hiérarchie de l'accident. Les gendarmes de la Direction générale des recherches (DGR) commis sur cette affaire disent n'avoir aucun doute relativement à l'heure de l'incident.

Lequel se serait produit sur le coup de 22 heures, au quartier Mingara, dans le 4e arrondissement de la commune de Franceville. Plus précisément à 2 km de la gare. D'après les premiers éléments de l'investigation, Rigobert Lekogo regagnait donc son domicile, en longeant la voie ferrée.

Sauf qu'il aurait été pris de fatigue, au point de s'endormir le long des rails. Hélas au mauvais endroit. Le lendemain, au Centre hospitalier universitaire Amissa-Bongo, l'homme était naturellement sous le choc, en échangeant avec les Officiers de police judiciaire (OPJ).

D'autant plus que l'intervention chirurgicale lui a occasionné un sérieux traumatisme. Une source autorisée d'indiquer : " L'accidenté a heureusement eu le réflexe d'appeler les secours, parmi lesquels les agents de la DGR et ceux de la Setrag arrivés promptement sur les lieux, en vue de procéder à son évacuation au CHUAB."

Non sans préciser que seul l'aboutissement de l'enquête permettra de déterminer avec plus de précisions les véritables causes de cet accident. Car rien n'est moins sûr, il pourrait tout aussi s'agir d'un sale coup. Affaire à suivre.

Léa DAOUD

Franceville/Gabon