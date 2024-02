Infrastructures : des travaux de voiries pour améliorer le cadre de vie des populations

Les entreprises adjudicataires des chantiers routiers de l'État devront s'habituer aux contrôles permanents de la part du ministre des Travaux publics. Car, pour le général Flavien Nzengui Nzoundou, il s'agit d'apprécier régulièrement leur évolution et le respect du cahier des charges par les sociétés, tout en cernant au mieux les quelques difficultés auxquelles elles pourraient faire face. C'est donc dans cet esprit que, accompagné notamment des techniciens de son département, il a fait le tour, vendredi dernier, d'un certain nombre de chantiers initiés par le Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) dans le Grand Libreville. Particulièrement ceux des voies de communication en béton armé en cours de réalisation dans les quartiers jusqu'ici difficiles d'accès.

Cette inspection a ainsi conduit le membre du gouvernement de la Transition sur les axes Château d’eau d’Angondjé-Cap Caravane (4 km), Camp de police-Montagne Sainte (200 mètres), Bikelé-Bizango (4 km) et l’accès au débarcadère de Bambouchine (1,5 km). Des chantiers dont le niveau d'exécution ne laisserait aucun doute quant au respect du chronogramme. D'où le satisfecit et les encouragements du général Flavien Nzengui Nzoundou, qui s'est réjoui de ce que tous ces travaux sont réalisés par des PME gabonaises sur un linéaire global d'environ 10 km de voirie. Tout en saluant le rythme d'exécution desdits travaux, nonobstant quelques remarques à faire à certaines entreprises.

Les chantiers visités par le ministre des Travaux publics entrent dans le cadre du programme d’aménagement des voiries urbaines du Grand Libreville et de l’intérieur du pays défini par le CTRI. Ce programme couvre un linéaire global d’environ une centaine de kilomètres, dont une quarantaine dans la capitale gabonaise et les communes voisines. Tout en intégrant la construction d'ouvrages de drainage des eaux pluviales. Le moins qu'on puisse dire c'est que si cette fréquence de travail est maintenue, plusieurs quartiers du Grand Libreville devraient être désenclavés avant les prochaines grandes vacances.

De quoi susciter déjà l'espoir chez les automobilistes et autres résidents.

G.R.M

Libreville/Gabon