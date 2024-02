Nos sportifs de haut niveau n'ont pas été à la hauteur

ANTHONY Obame, Moussa Amar Cissé et Maria Mouega, tous boursiers de l'État gabonais, n'ont vraiment pas été à la hauteur des enjeux et des attentes des Gabonais. Et pour cause, ils ont tous été éliminés alors que l'État, à travers l'Agence nationale des bourses du Gabon (ANBG), alloue à chacun d'eux une bourse annuelle de 50 millions de nos francs. La première à tomber est Maria Mouega, suivie d'Amar Cissé et, enfin, d'Anthony Obame. Ces déboires posent la question de la bonne utilisation de l'allocation versée par l'État et la qualité des structures d'accueil de nos "expatriés ".

En Allemagne, où s'entraîne réellement Amar Cissé, toutes les conditions sont-elles réunies ? À la lumière des résultats médiocres enregistrés par ce dernier, nous émettons des doutes. S'agissant de Mouega et d'Obame, le soleil de Majorque (Espagne) leur fait plus de bien qu'autre chose. Qu'ils sachent que l'État fait énormément pour eux. Et qu'en retour nous attendons des résultats. À défaut, il est de bon droit de leur supprimer ces bourses comme cela se fait dans le domaine scolaire. Mieux, cet argent peut, pourquoi pas, servir à d'autres athlètes qui ont véritablement faim. Et qu'ils n'oublient pas que les 50 millions de francs CFA qu'ils perçoivent chaque année peuvent représenter le salaire de toute une vie d'un Gabonais.

Qu'ils y pensent !

W.N. Libreville/Gabon