Port-Gentil : un Sénégalais poignardé à mort avec une bouteille cassée

Dans la nuit du 13 au 14 mars dernier, les habitants du quartier Salsa, dans le 3e arrondissement de la commune de Port-Gentil, étaient traumatisés. Et pour cause, un drame est survenu dans cette partie de la ville, plus précisément sur la nouvelle route en pavés. Au cours d’une violente bagarre, Derrick Ebozo Obounou, Gabonais de 18 ans, a donné accidentellement la mort à Diaw Souleymane, Sénégalais de 24 ans. Les deux résidaient dans le même secteur. Selon la Police judiciaire (PJ), il ressort que ce soir-là vers 21 heures, Derrick Ebozo Obounou passait une soirée bien arrosée dans un troquet. À la table voisine se tient Diaw Souleymane qui a un paquet de cigarette. Aussi le Gabonais se rapproche-t-il de ce dernier pour lui demander un bâton. Sauf qu'il n'en reste qu’un seul, répond son interlocuteur.

Quelques instants après, Diaw Souleymane aurait rappelé à Derrick Ebozo Obounou, qu’il n’avait pas du tout apprécié l'écart de conduite manifesté à son égard lors d'une précédente rencontre. Avant de l'inviter ensuite au snack-bar dénommé "Point final", situé non loin du carrefour Printemps. Mais Derrick aurait décliné l'invitation. Ce qui a mis le Sénégalais dans tous ses états. Au point qu'il aurait même commencé à porter des coups au Gabonais. Celui-ci aurait, dit-on, tout tenté pour quitter les lieux afin de ne pas se battre. Poussé finalement à bout, Derrick aurait riposté et commis l’irréparable, en se servant d'une petite bouteille de bière avec laquelle il aurait frappé son adversaire à la hauteur de la tête. Souleymane se serait alors effondré pour ne plus se relever.

Son antagoniste aurait profité pour prendre le large. À ce qu'il semble, ce n’est pas le seul coup porté à la tête qui serait à l'origine de la mort de sa victime. En effet, au moment où Diaw Souleymane était encore allongé sur la scène de crime, les enquêteurs ont remarqué plusieurs blessures sur son corps dont une plus profonde au niveau du cou. Derrick Ebozo Obounou a été présenté, le 21 mars dernier, devant le juge d’instruction.

Au sortir de l'audition, le magistrat instructeur l'a placé sous mandat de dépôt à la prison du Château.

Jean Paulin ALLOGO

Port-Gentil/Gabon