Agence du médicament : Dr Ange Mibindzou Mouelet au contact des partenaires

Récemment porté à la tête de l'agence nationale du médicament, le nouveau directeur de cette entité, Dr Ange Mibindzou Mouelet, a pris contact ce jeudi 24 mars avec les administrations en charge d'accompagner le contrôle et l'usage du médicament au Gabon. La direction générale de la Concurrence et de la consommation (DGCC), les services de douanes étaient de la partie. Trois points figuraient à l'ordre du jour : prise de contact, restitution des résultats des tests de contrôle de qualité du laboratoire de l'Agence à la suite des dernières saisies et la possibilité de création d'une plateforme de concertation entre les différents acteurs du secteur médicament.

Cette rencontre a donné l'occasion au nouveau patron du Médicament au Gabon de partager sa vision aux partenaires qui interviennent aussi bien dans la chaîne d'approvisionnement que dans la distribution partant des frontières au consommateur final.

R.H.A

Libreville/Gabon