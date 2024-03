Port-Gentil : les violeurs présumés de deux sœurs écroués au Château

Suspectés de viol sur mineures de moins de 14 ans, les Gabonais Jovani Mboundou, 19 ans, et Drivet Isaac Mihindou, 39 ans, ont été placés, depuis la semaine dernière, en détention préventive à la prison du Château.

Dans la nuit du 4 mars 2024 vers 21 heures, dans le cadre de la communion fraternelle, CAC, 14 ans, et sa sœur ZAT, 14 ans, se rendent au domicile de leur frère en Christ, Jovani, dans la zone dite Pavées-Centre social. Craignant de se faire agresser sur le chemin du retour, les deux adolescentes sollicitent de se faire accompagner par le frère en Christ, qui, contre toute attente, refuse de leur rendre ce service.

Face à ce refus, les deux sœurs décident alors de passer la nuit chez leur hôte. Jovani Mboundou invite par la suite CAC dans sa chambre, la déshabille de force et abuse d'elle. Ne pouvant pas regagner leur famille, CAC prend plutôt la direction du domicile de Driver Isaac Mihindou avec qui elle entretenait dans le passé des rapports sexuels.

Voyant celle-ci venir avec sa sœur, ce dernier aurait alors proposé un plan à trois. Mais en vain !

Entre-temps, les parents avaient déjà signalé à la Police judiciaire (PJ) une disparition inquiétante des adolescentes qui, apparemment, avaient fugué. C'est finalement le 8 mars, vers 4 heures du matin, que les deux sœurs ont regagné le domicile familial.

Une plainte déposée par la mère de CAC et ZAT a abouti à l'arrestation des mis en cause. C'est ainsi que Jovani Mboundou et Drivet Isaac Mihindou ont été déférés, le 22 mars écoulé, devant le juge d'instruction. Lequel, après audition des deux présumés violeurs, les a fait écrouer à la prison de Port-Gentil.

Jean-Paulin ALLOGO

Port-Gentil/Gabon