Port-Gentil : le tristement célèbre Machéké se fait la belle après avoir été interpellé

Glenn Mihindou Mpaga alias Machéké, Gabonais de 25 ans, était en garde à vue à la Police judiciaire (PJ) de Port-Gentil, le 27 janvier dernier. Mais il se serait évaporé dans la nature alors qu'il était admis en soins médicaux. C'est une affaire de vente de stupéfiants entre ce repris de justice et ses compères ayant mal tourné au quartier Pont-Namina qui a conduit à son interpellation. Le 26 janvier en début de soirée, Machéké informe ses amis, notamment Joris alias la poupée et ses frères, qu’il a 6 bottes de cannabis à vendre. Les intéressés se rendent vers 20 heures au lieu de la transaction. Une maison inhabitée dépourvue de tout éclairage au quartier Pont-Namina, dans le 3e arrondissement de Port-Gentil. Les dealers y ont accès à l'aide des bougies et tirent quelques joints en attendant. Mais l’attention de Joris est attirée par des bruits au loin. Un de ses frères conseille d’éteindre les bougies.

Dans la broussaille, ils aperçoivent des lumières qui se rapprochent d’eux progressivement. Puis tout à coup des jeunes armés de machettes apparaissent et se présentent comme étant des agents de sécurité. En réalité Machéké avait tendu un piège à ses partenaires d’affaires. Puisqu'il comptait s’en prendre à eux avec d’autres compagnons. Hélas pour lui, Joris et ses frères réussissent à prendre la poudre d'escampette. Contrairement à Machéké qui a copieusement été roué de coups, avant d'être immobilisé tel un gibier puis livré aux autorités judiciaires. Il avait sur lui des actes de naissance et des pièces d’identité appartenant à différentes personnes. Interrogé, l’indélicat répondra qu’il aurait été envoyé en mission à Port-Gentil par le sous-préfet de Ndougou.

L'autorité a, quant à elle, fait savoir que Machéké a dû quitter la localité suite à une sommation des jeunes de la contrée pour faits de détournement de mineures à l'aide de fétiches. Mais pendant ses soins dans une unité hospitalière, Glenn Mihindou Mpaga s'est fait la belle. Le voyou est activement recherché par toutes les unités.

Christelle NTSAME

Port-Gentil/Gabon