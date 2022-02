Chantiers de l'Éducation  : Mouguiama-Daouda veut s'assurer du début et du niveau d'avancement des travaux

Sur les chantiers de construction des établissements et de réhabilitation des salles de classe, à Libreville et ses environs, le ministre de l'Éducation nationale, Patrick Mouguiama-Daouda, a pu se rentre hier à l'évidence du début effectif et de l'état d'avancement des travaux. Ce, conformément au calendrier qui “fixe la livraison de ces chantiers à fin août 2022, pour qu'ils soient disponibles à la rentrée, augmentant ainsi l'offre en termes de capacités d'accueil des établissements”, a souligné le membre du gouvernement.

À la faveur d'une visite marathon, le patron de l'Éducation nationale s'est ainsi rendu tour à tour au collège Mabignath où est prévue la réhabilitation-construction des salles spécialisées qui abriteront un laboratoire et un centre de documentation, sur le site de Bikelé-Ziwac qui doit recevoir un établissement primaire de 22 salles de classe, Montalier-Transfo, où a lieu la construction d'une école primaire de 22 salles de classe également. Dans la foulée, Patrick Mouguiama-Daouda a visité également les sites du CES Mandela-ENS A et l'école primaire de Bas de Gué-Gué dans le 1er arrondissement.

Sur ces deux derniers sites, les travaux sont axés sur la réhabilitation et l'extension de 6 salles de classe chacun. L'objectif de cette visite étant de “s'assurer que le 3e lot de la phase1 du Programme d'investissement dans le secteur Éducation (Pise), soit lancé sur les différents sites que nous avons visités”, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale au terme de la visite. Non sans insister sur l'impérieuse nécessité pour les entreprises adjudicataires de respecter les délais de livraison.

Charly NYAMANGOY BOTOUNOU

Libreville/Gabon