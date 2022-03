Pédophilie  : le milieu sportif à nouveau dans le viseur du Capellogate

Le dossier brûlant de pédophilie dans le milieu sportif Gabonais est loin de connaître son épilogue. Selon des sources policières et judiciaires, des interpellations pourraient concerner les milieux du football et du handball. Selon des sources policières et judiciaires, on procédera dans les tous prochains jours à des interpellations d'autres dirigeants sportifs. Notamment dans le handball et, beaucoup plus, dans le football où des noms de responsables sont évoqués avec insistance en tant qu'acteurs actifs et, surtout, complices.

Les potentiels mis en cause s'exposant notamment aux rigueurs de l'article 170 du Code pénal qui dispose que : "Quiconque, ayant connaissance d'un crime déjà tenté ou consommé, n'a pas, alors qu'il était encore possible d'en prévenir ou limiter les effets, averti aussitôt les autorités administratives ou judiciaires est puni d'un emprisonnement de 3 ans au plus et d'une amende d'un million de francs au plus ou l'une des deux peines seulement".

Dans le football, des responsables ont été informés des agissements ignobles de certains encadreurs. Mais ils n'auraient rien dit ou fait. Les services judiciaires devraient, par conséquent, incessamment agir, en procédant à l'arrestation de toutes les personnes citées directement ou soupçonnées et à leur confrontation.

G.R.M

Libreville/Gabon