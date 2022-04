Oyem : une femme perd un œil dans une dispute conjugale

DAME Ndong Obone Eyi, Gabonaise de 45 ans, va devoir passer le restant de sa vie borgne. En effet, elle a perdu son œil gauche lors d'une dispute conjugale avec son compagnon, le nommé Jean-Paul II Ezima Essono. L'homme de 34 ans a été écroué à la maison d'arrêt d'Oyem.

La dernière dispute entre le couple a eu lieu la semaine dernière au quartier Ndanva. Selon une source proche du dossier, tout serait parti du désir de Jean-Paul II Ezema Essono de rallier Makokou, le chef-lieu de la province de l'Ogooué-Ivindo, où le sans-emploi espère trouver du travail. Mais sa compagne, enceinte de trois mois, s'oppose à cette idée.

La tension monte et une bagarre éclate entre les deux. La dame qui ploie sous une pluie de coups, réussit à fuir et se réfugie chez sa sœur au quartier Ngouema. Mais Jean-Paul II Ezema Essono la suit au domicile de sa belle-sœur et demande à sa dulcinée de regagner le foyer. Devant le refus de cette dernière de le suivre, l'homme pique une colère noire et se remet à la battre. Craignant pour la vie de Ndong Obone Eyi, sa sœur se rend rapidement au commissariat de police d’Oyem où elle dépose une plainte contre son beau-frère pour violences. C'est sur la base de ce document que les agents de la Brigade anticriminalité (BAC) vont se rendre au domicile du bourreau présumé, aux fins de procéder à son interpellation.

Conduit au poste de police puis interrogé, Jean-Paul II Ezema Essono reconnaîtra non seulement les coups portés à sa compagne le jour même des faits, mais aussi et surtout, ceux ayant occasionné la perte de son œil gauche, un mois auparavant. Le mis en cause a été présenté devant le parquet de la République près le tribunal de première instance d'Oyem, où le juge d'instruction lui a décerné un mandat de dépôt à la prison du Peloton.

Par Alexis NDONG SIMA

Oyem/Gabon