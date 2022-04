Football/Entretien : Pour Franck Nguema , "Les Panthères seront prêtes"

L’Union. M. le ministre des Sports, la Fédération gabonaise de football, principale organisatrice des matchs des Panthères du Gabon, traverse actuellement une zone de turbulence avec l'indisponibilité de son président et de son intendant. Peut-on dire que les Panthères sont en danger ?

Franck Nguema : Non, je ne le crois pas. La situation que traverse actuellement la Fédération gabonaise de football n'empêchera pas une préparation optimale des Panthères pour la phase des éliminatoires de la Can 2023. La Fégafoot est une vieille institution, forte, qui a des bases solides, avec des hommes et des femmes d'une très grande expérience. Je reste convaincu qu'ils sauront faire face à cette difficulté temporaire et à leurs obligations. La Fédération gabonaise de football est un partenaire privilégié du ministère des Sports, et ma porte reste toujours ouverte pour trouver des solutions pour le bien de l'équipe nationale.

Vous rassurez les Gabonais ?

Oui ! Je tiens à rassurer les Gabonais que les Panthères seront prêtes pour cette phase éliminatoire de la Can 2023. Grâce au soutien indéfectible du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, tout sera mis en œuvre, sur le plan technique, financier, matériel, logistique afin de qualifier les Panthères pour la 34e édition de la Can 2023. Pour le président de la République, la qualification des Panthères est un impératif. Et nous allons tout faire pour y parvenir, car les Gabonais attendent cette qualification.

Comment consolider les acquis de la dernière Can 2021 ?

- Au sortir de la dernière Can 2021, le chef de l'État nous a donné des instructions fermes visant à consolider les acquis sportifs obtenus par les Panthères au Cameroun. Nos Panthères, durant cette compétition, ont fait preuve d'un esprit de conquête à toute épreuve, ce qui a permis au Gabon de se qualifier en huitième de finale, dix ans après la Can 2012. L'objectif pour nous est de voir le Gabon continuer de figurer parmi les meilleures équipes africaines.

Patrice Neveu est actuellement en tournée. Un mot.

Le ministère des Sports a entièrement financé la tournée internationale de supervision des joueurs actuels et potentiels du coach Patrice Neveu, pendant environ un mois. Le travail est de poursuivre le renforcement de la profondeur de banc et la cohésion du groupe. Il vous donnera sans doute le point de son travail sur place.

Un mot sur la situation actuelle que traverse la Fégafoot.

C'est un sujet sensible. Nous suivons par conséquent avec attention l'évolution de cette affaire dans notre position de tutelle.

Entretien réalisé par Willy NDONG

Libreville/Gabon