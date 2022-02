Moanda  : des logements ravagés par un incendie

Le quartier Alliance, dans le 1er arrondissement de Moanda dans la province du Haut-Ogooué au Gabon a été le théâtre d'un incendie d'une rare violence. Le sinistre s'est produit lundi dernier vers 15 heures. Les flammes ont réduit en cendres une dizaine d’habitations construites en planches ainsi que deux maisons en dur, toutes établies sur un terrain familial des Biboutou.. On ne déplora aucune perte en vies humaines. " Nous n’avons rien récupéré. Tout a été détruit par les flammes. Les vêtements, les papiers importants tels que les actes de naissance et les cartes d’assurance maladie. Et là, c’est sans compter le matériel ", a déploré Mimi, une des victimes en sanglots. " Là, c’est carrément tout qui est à refaire. Repartir de zéro. Est-ce qu’on va y arriver ? " s’est interrogé un autre sinistré.

Le bilan est lourd : plus de quarante démunis dont des enfants ; 13 habitations dont 10 appartements complètement ravagés par les flammes (3 grandes maisons chacune était divisée en appartements pour des locataires) ; des documents d’état civil ; des fournitures scolaires ; des vêtements. C’est le bilan provisoire du sinistre. Selon les victimes, le feu serait parti de l’une des habitations en planches.

Selon toute vraisemblance, un court-circuit favorisé par l’état de vétusté des maisons serait à l'origine de ce drame. Dépêché sur les lieux, le maire a mis à la disposition des sinistrés la salle polyvalente. " Le temps pour ces derniers de trouver une solution pérenne ". Il leur a aussi fourni quelques matelas et de la nourriture. Certains ont préféré placer leurs proches dans des familles et autres connaissances. Pour l’heure, un appel à solidarité est lancé en faveur de ces sinistrés qui n’ont plus de quoi manger, ni se vêtir.

AJN

Moanda/Gabon