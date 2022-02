Averda : des cadres administratifs impliqués dans un réseau de fausses factures

Selon diverses sources, les enquêtes auraient permis de mettre à nu l'existence d'un réseau, celui de fausses factures et de blanchiment à l'actif de cette société. Suite aux aveux de plusieurs entreprises sous-traitant avec Averda, il est apparu que ces dernières auraient fabriqué de fausses factures dont certaines s'élevaient à 150 millions de francs. À la lumière des dernières investigations policières commises par le parquet de Libreville, l'on en sait davantage sur les pratiques présumées illégales par lesquelles la société Averda aurait grugé l'État gabonais avec la complicité de certains cadres administratifs. L'un d'eux ayant été récemment placé en détention préventive à la prison centrale de Libreville.

En effet, durant ses activités à Libreville, Averda-Gabon, filiale d'Averda Holding, aurait constitué un vaste réseau impliquant des cadres de l'administration à qui elle aurait offert cadeaux importants et sommes d'argent conséquentes, et auprès desquels, en contrepartie, elle s'assurait de leur complaisance, telle que la certification des factures sans que celles-ci soient vérifiées, alors que les travaux n'avaient pas été exécutés, ou le plus souvent, mal exécutés, s'agissant tout de même d'une question de salubrité publique.

La Rédaction