Mamba : Justin Ndoundangoye et Jean-Aimé Nziengui écopent de 5 ans de prison

DANS l'affaire de l'ancien ministre et ancien député de Franceville Justin Ndoundangoye et Jean-Aimé Nziengui, ancien directeur technique de l'Autorité de régulation des transports ferroviaires (ARTF), tous deux poursuivis de délits de concussion, complicité de concussion et prise illégale d'intérêts, le Tribunal spécial, vient de rendre son verdict. Il en les condamnant à 5 ans d'emprisonnement et à 10 millions d'amendes chacun. La juridiction les a sommés de rembourser à l'État la somme de 145 millions de francs ainsi que 100 millions de francs de dommages-intérêts. Avec en sus, la constitution de partie civile par l'État à travers son Agence judiciaire.

Ouvert le 12 novembre 2021, le procès avait été renvoyé à deux semaines plus tard, soit le 26 novembre, à la demande des avocats pour un examen approfondi du dossier. Et les réquisitions du ministère public à cette audience étaient que les deux prévenus soient condamnés à 5 ans de prison et à 10 millions de francs d'amende.

E. NDONG-ASSEKO

Libreville/Gabon