Lebagny : une septuagénaire morte brûlée au second degré en allumant son réchaud

Céline Tsigui, la septuagénaire affectueusement appelée ''maman 5 femmes'', ressortissante du regroupement des villages Lébagny, dans la Basse-Lombo, province de l'Ogooué-Lolo au Gabon, est finalement décédée, samedi 14 mai, à l'hôpital Paul-Moukambi de Koula-Moutou. En effet, elle s'était brûlée au second degré dans sa cuisine en allumant le réchaud. Le détendeur de l'appareil était défectueux et laissait échapper le gaz dans la cuisine, sans qu'elle ne s'en aperçoive.

Ainsi, c'est par inadvertance, ce jour-là, qu'elle tentera d'allumer son réchaud à son retour de la brousse. Les allumettes enclenchées, les flammes répandues sur le détendeur l'ont brûlée au second degré. Selon les témoins, elle voulait à tout prix sauver sa maison malgré l'intensité des flammes du feu. Elle avait réussi, mais au péril de sa vie. Céline Tsigui se trouvait toujours en soins au Centre hospitalier régional de Koula-Moutou, jusqu'au jour où elle est passée de vie à trépas. Grâce notamment au soutien apporté par les filles et fils de Lebagny constitués chaîne de solidarité via les associations Bésa nzala Léaegny et Ingagha.

L'annonce du décès de la septuagénaire a plongé toute la contrée dans une profonde consternation. Aussi, les filles et fils de Lébagny entendent-ils lui rendre un hommage digne de la femme au grand cœur qu'elle était.

IMM

Libreville/Gabon