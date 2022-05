Mouila/Suite à l'élection du candidat du PDG : les réserves de Serge Maurice Mabiala

Jusqu'où iront les conseillers municipaux du Rassemblement héritage et modernité (RHM) du Conseil municipal de Mouila, notamment s'agissant de leur dénonciation du déroulement de l'élection, samedi dernier, du maire du chef-lieu de la province la Ngounié ? À l’issue du scrutin qui a vu la victoire du candidat du Parti démocratique gabonais (PDG), Richard Désiré Mamouaka Mombo, face à plusieurs autres candidats dont celui de RHM, Julien Mikolo, le député et conseiller municipal dudit parti, Serge Maurice Mabiala a animé une conférence de presse pour dénoncer des "irrégularités" qui auraient émaillé ce vote.

Le parlementaire du RHM a essentiellement évoqué l'usage abusif par le PDG des procurations. Tout en soulignant que le vote par procuration, pratique autorisée dans notre pays, est juridiquement encadré et doit respecter un certain nombre de règles. "Nous ne sommes pas entrés en collision avec nos collègues du PDG, a dit l'ancien ministre de la Fonction publique. Nous leur avons demandé à ce que de nombreuses et étonnantes procurations qui ont surgi à l’entame de la session soient examinées de sorte que nous soyons rassurés qu’elles ne comportaient aucune anomalie ou irrégularité de nature à travestir le résultat du vote".

Au regard de ce qui précède, il a indiqué à la presse qu’il entendait, pour ce faire, "saisir le gouverneur de la province de la Ngounié, qui est l’autorité administrative compétente, en lui notifiant nos réserves (...)" Et Serge Maurice Mabiala de préciser : "Nous ne parlons pas de fraude, mais plutôt d’irrégularités à dissiper pour qu’au terme des opérations électorales nous puissions signer le procès-verbal en toute connaissance de cause, en responsabilité et en toute conscience."

Il faut rappeler qu'au terme du vote, le week-end dernier, les résultats du dépouillement ont donné Richard Désiré Mamouaka Mombo (PDG) vainqueur avec 21 voix, devant Julien Mikolo (RHM), 7 voix, Jean-Liévin Idoundou (Adère), 2 voix ; et Alphonse Moussavou Doukaga (LD), 1 voix. D'aucuns se demandent comment la démarche des conseillers municipaux du RHM peut-elle prospérer.

F. N.

Mouila/Gabon