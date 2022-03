Lambaréné : ils meurent après avoir consommé un bouillon de carpe preparé avec des ingrédients toxiques

En agrémentant le mets, Yanis Mendome Mengoua et Farel Efang Nguimbi – les deux frères qui ont trouvé la mort après avoir consommé le bouillon de carpe –, n'ont malheureusement pas su faire la différence entre un ingrédient et le poison destiné à éliminer les rongeurs trouvé dans la cuisine de leur mère. Une enquête a été ouverte sur instructions du procureur de la République. C'est la tragédie qui a coûté la vie à deux frères consanguins, Yanis Mendome Mengoua et Farel Efang Nguimbi.

Les jeunes garçons ont trouvé la mort après avoir consommé un bouillon de carpes "empoisonné" préparé par leurs propres soins. Leur cadet, Jean-Robert, a, quant à lui, eu la vie sauve, étant donné que le poison a eu peu d'effets sur son organisme. Selon les faits, les frères ont cuisiné un bouillon de carpes à l'insu de leurs tuteurs. Sauf que les jeunes cordons-bleus sans expérience ne prêtent pas attention aux "ingrédients" dont ils se servent pour relever le goût du mets. En lieu et place de certaines épices appropriées, les deux adolescents dont la mère se trouve en mariage dans un foyer établi non loin du leur, auraient alors utilisé un produit toxique et mortel destiné d'ordinaire à neutraliser les rongeurs qui s'en prennent aux plantes. Lequel produit se trouvait dans la cuisine de leur maman absente avec son compagnon agriculteur au moment des faits.

Après avoir consommé leur repas copieux, vers 20 heures, Yanis Mendome Mengoua commence à se sentir très mal et passe de vie à trépas. Deux heures plus tard, vers 22 heures, c'est au tour de Farel Efang Nguimbi de rendre soudainement l'âme. Jean-Robert, qui n'a pas suffisamment consommé le bouillon de carpe, sera aussitôt conduit au Centre hospitalier régional Georges-Rawiri. L'élève de 15 ans, arrivé aux urgences dans un état très préoccupant, vu qu'il était dans le coma, a immédiatement été admis en réanimation.

Paterne N’DOUNDA

Lambaréné/Gabon