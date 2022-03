Félicité Ongouori Ngoubili, une diplomate à la Défense nationale

Félicité Ongouori Ngoubili a été nommée à la tête du ministère de la Défense nationale du Gabon lors du remaniement du gouvernement intervenu le 8 mars dernier. La native du village Obia 1, dans le département de Lekoni-Lekori (Akiéni), dans la province du Haut-Ogooué, a fait une grande partie de sa carrière professionnelle dans le milieu diplomatique. Puisque, en 1986, elle intègre le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération et de la Francophonie comme conseiller des affaires étrangères. Avant d'occuper, de 1987 à 1990, le poste d'ambassadeur directeur de la zone Europe. Puis, de 1990 à 2002, celui d'ambassadeur secrétaire général adjoint.

Tout en cumulant les charges d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Gabon auprès des Républiques du Ghana, du Bénin et du Niger avec résidence à Libreville. Par la suite, le 6 juin 2008, elle est promue ambassadeur Haut représentant du Gabon en France, ambassadeur de notre pays en Suisse et au Portugal. Élevée à la Dignité d'ambassadeur du Gabon en 2006, Félicité Ongouori Ngoubili a été directeur de cabinet adjoint du président de la République en charge des affaires administratives. Dans sa riche carrière, elle a reçu la médaille de l'Ordre national de l'Étoile équatoriale et la médaille d'honneur de la gendarmerie nationale. Elle est mariée et mère de trois enfants.

À noter que Mme Ngoubili est titulaire d'un diplôme d'études approfondies (DEA) en histoire des relations internationales obtenu à l'Institut Pierre Renouvain.

G.R.M

Libreville/Gabon