Ticad VIII : vers une Afrique résiliente et prospère

En prélude à la 8e édition de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad VIII), une conférence de presse en ligne s’est tenue, mercredi dernier, dans le cadre de la préparation de ce rendez-vous. Il s’agissait pour le directeur général adjoint d’Afrique du ministère des Affaires étrangères, Miyashita Tadayuki, et le vice-président de l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA), Kato Ryuichi, d’entretenir les médias africains sur un aperçu de la Ticad, sur la réunion ministérielle sur la Ticad, la réponse de la JICA à la crise de la Covid-19 et les efforts pour mieux construire l’avenir vers une Afrique résiliente, inclusive et prospère sur la base des réalisations obtenues grâce au processus de la Ticad. En effet, ce moment d’échanges avec le panel a permis aux médias des différents pays qui prendront part à cet événement, de mieux cerner les enjeux.

Dans cette logique, les conférenciers sont revenus sur la dernière édition de la Ticad, qui s’est déroulée en 2019 et durant laquelle l’accent avait été mis sur la promotion du business. De plus, les efforts de la contribution du Japon au développement de l’Afrique s’accentuent sur les secteurs de l’économie, du social, de la paix et de la stabilité. Pour cette Ticad VIII, l’accent sera mis sur l’intégration régionale, notamment sur l’initiative du développement des corridors qui entend appuyer celui des infrastructures pour accélérer l’intégration régionale et la croissance économique de l’Afrique. De même que sur le renforcement des systèmes de santé résilients et inclusifs, la garantie d'un travail décent, la lutte contre les changements climatiques, le développement économique et la promotion des affaires. Sans oublier une gouvernance équitable et inclusive.

Hans NDONG MEBALE

Libreville/Gabon