Togo-Gabon (2-1) : Les Panthères Dames gardent espoir

Cet après-midi au stade de Kegue de Lomé, pour le compte de la manche aller des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations ''Maroc-2022 », les Eperviers du Togo ont battu les Panthères du Gabon sur le score de 2 buts à 1. Le premier but de la rencontre a été inscrit à la 29e minute par la Togolaise Ami-Reine Gaké, suite à un ballon mal repoussé par notre défense. L'égalisation intervient à la 59e minute. Coup franc de Vanessa Mazaly et tête de Jessy Obiang pour le 1-1.

La victoire des Togolaises intervient à la 98e minute grâce à un but d'Odette Gnintegna. Score final : 2-1 en faveur des Eperviers. La manche retour, le 23 février prochain à Libreville sera déterminante pour nos ambassadrices qui peuvent se contenter d'un score d' 1 but à 0 pour valider leur ticket pour la phase finale de la Can.