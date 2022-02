Sommet UE/UA : pour "réinventer une relation" entre les deux continents

À l’instar des dirigeants africains et européens, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, participe, depuis ce jeudi, au 6e Sommet Union Européenne/l'Union africaine UE/UA qui se déroule actuellement à Bruxelles, capitale de l'Europe. Au regard de l'évolution du contexte et des nouveaux défis de tous ordres qui se présentent à eux, les chefs d'État des deux continents veulent jeter les bases d'un partenariat renouvelé et approfondi. Une grand-messe se déroulant cependant sous fond de tensions et de réticence. Cinq ans après la dernière rencontre du genre, les chefs d'État et de gouvernement africains et européens se retrouvent enfin à Bruxelles pour revisiter les partenariats multilatéraux. Une rencontre qui devait avoir lieu, il y a deux ans. Hélas, la pandémie mondiale, le Covid-19 a fortement retardé ces retrouvailles tant attendues de part et d’autre.

A cette occasion, 40 des 55 dirigeants membres de l'(UA) ont retrouvé leurs homologues de l'UE pour définir un nouveau partenariat fondé sur "l'échange et le partage". Avec la tendance, à l'échelle planétaire, plus ou moins à la baisse ledit sommet se tient enfin. Les discussions ouvertes ce jeudi doivent se tenir jusqu'à vendredi autour de sept tables rondes et des "échanges animés" sont attendus. "L"Afrique est en pleine mutation, elle a beaucoup changé", a souligné le président de l'Union africaine, le Sénégalais Macky Sall, qui a profité de cette rencontre pour présenter la contribution africaine sous forme de huit propositions.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/ Gabon