Quevilly (L2) : Alan Do Marcolino continue de manger son pain noir

IL a été prêté par Rennes (L1) à Quevilly (L2) jusqu'en juin 2024 afin de lui permettre de gagner en expérience, en temps de jeu et, surtout, de découvrir sur le terrain les exigences et les contraintes du haut niveau. Pour l'instant, l'attaquant international gabonais de 21 ans Alan Do Marcolino peine à convaincre chez le pensionnaire de L2. Et pour cause : en 15 journées de championnat, il n'a été aligné qu'à sept reprises. Soit 218 minutes jouées. 13 % de temps dans le onze de départ et 16 minutes jouées. Trop maigre comme statistique pour convaincre !

Pis, il n'a pas encore inscrit en L2 le moindre but, ni même délivré une passe décisive. Ce qui est inquiétant pour un avant-centre. En sélection, sous Mouyouma, il n'a pas été aligné lors des deux rencontres des éliminatoires du Mondial 2 026 du Gabon face au Kenya et au Burundi. Et ce, malgré les absences des axiaux que sont Boupendza et Aubameyang. Mouyouma préférant aligner en pointe, contre le Kenya, Babicka, pourtant attaquant de couloir.

Ce dernier s'est tout naturellement perdu à ce poste. À 21 ans, le jeune Do possède une marge de progression intéressante. Il devra travailler avec énergie et ne rien lâcher au risque de sombrer dans le découragement. Il a le potentiel pour réussir. À lui d'aller chercher son étoile dans le ciel. Et il en a les moyens !

Willy NDONG

Libreville/ Gabon