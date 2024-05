Moanda/ Mouvement national pour la renaissance : installation des points focaux

Plateforme apolitique née au lendemain du “coup de libération” du 30 août 2023, le Mouvement national pour la renaissance (MNR) étend son champ d'action dans la province du Haut-Ogooué.

En effet, après la commune de Franceville et le département de l'Ogooué-Letili (Boumango), le bureau directeur de cette structure associative était récemment dans le département de la Lebombi-Leyou, précisément à Moanda, où il aégalement procédé à l'installation des points focaux de cette Amicale portée sur les fonts baptismaux pour soutenir les actions et les initiatives du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI).

Dans une salle polyvalente archicomble, la présidente du MNR, Annick Embinga, a rappelé les missions dévolues à leur association.

Selon elle, c'est un mouvement apolitique, à but non lucratif, totalement inclusif, qui intervient dans les domaines du social, de l'éducation, de la culture, agricole et du développement économique.

“Pour chaque quartier de la ville de Moanda, il y a désormais des personnes-ressources auprès des quelles on peut avoir toutes les informations liées à notre Mouvement associatif”, a-t-elle déclaré.

C'est le secrétaire général du MNR, Bernard Moulonda, qui a installé les points focaux, juste après son intronisation par la présidente active. Les promus ont été édifiés sur le rôle à jouer.

Ils ont la mission, entre autres, de diffuser et de sensibiliser les populations de Moanda et de la Lebombi-Leyou, sur les objectifs et les actions du MNR, tout en suscitant d'autres adhésions.

En retour, ils ont promis de donner le meilleur d'eux-mêmes, pour mériter la confiance placée en eux.

Guy MADJOUPA SANGOUETABA

Moanda/Gabon