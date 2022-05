Les Gabonais de l'étranger : un but d'anthologie et une coupe pour Boupendza

Contrairement à Mario Lemina en France, Aaron Boupendza a brandi la coupe nationale au sortir de la finale. Premier buteur de la partie, au terme d'une action de grande classe, l’attaquant gabonais a été l’un des artisans du sacre d’ Al-Arabi SC, qui est venu à bout de Lusail City (3-2). Terminant ainsi en beauté sa première saison au Qatar. Mieux qu’en championnat où les 8 réalisations et 5 passes décisives (en 16 matchs disputés) de l’ancien meilleur buteur du championnat turc (sous la tunique de Hatayspor) n’ont pas permis à son club de faire mieux que la quatrième place du classement final, très loin (26 points d’écart) derrière Al Saad, le champion.

Pierre-Emerick Aubameyang. Sa panne sèche se poursuit. Alors que le FC Barcelone, vainqueur à l’arrachée sur la pelouse du Betis Séville (2-1) a signé un deuxième succès d’affilée qui lui permet de garder la main sur la place de dauphin du Real Madrid, le champion, PEA, qui a débuté sur le banc et remplacé Memphis Depay (66e) s’est peu mis en évidence. La réception du Celta Vigo ce soir au Camp Nou, pour le compte de la 36e journée de la Liga, est une autre opportunité pour retrouver son efficacité.

Jim Allevinah. Entré rapidement à la place de l’Albanais Elbasan Rashani, premier buteur du match et sorti sur blessure, il a pleinement participé à l’obtention d’une importante victoire de Clermont-Foot sur Montpellier (2-1) au stade Gabriel-Montpied. Les Clermontois sortent de la zone rouge.

Bruno Ecuele Manga et Johan Obiang. Dans un match sans enjeu perdu à domicile par Dijon devant Nancy (2-3), le défenseur central a inscrit son premier but de la saison. A Bastia où Lloyd Palun n’était pas sur la feuille de match, le second a apporté sa contribution au précieux gain de partie obtenu par Rodez (1-0) au stade Furiani. Le maintien en Ligue 2 est quasiment acquis par son club.

Guelor Kanga. Le net succès sur Radnicki Nis (4-1) en barrages du Play-off du championnat a permis au médian et à son club de bien préparer la demi-finale de la coupe de Serbie programmée demain dans leur antre du Marakana contre le Novi Pazar.

André Biyogo Poko. Le match nul concédé devant Giresunspor (1-1) ne changera rien au sort d'Altay qui va repartir en D2. Le milieu de terrain disputait son 28e match de Superlig 2021-2022.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon