Port-Gentil : il abusait sexuellement de sa nièce depuis l'âge de 6 ans

Juste Meye, Gabonais de 51 ans, steward au chômage, sans enfant, domicilié à Bac-Aviation, un quartier du 2e arrondissement de Port-Gentil, est accusé des faits de viol sur mineure. La victime, M.O.M, 14 ans, élève en classe de 3e au Lycée Joseph Ambouroue Avaro, n'est autre que l'enfant de la défunte sœur du présumé bourreau. En effet, depuis le décès de sa mère il y a plusieurs années, M.O.M est sous la garde légale de sa tante. La sœur de sa maman. Tous habitent la même maison, avec son oncle Juste Meye et plusieurs autres adultes et enfants.

A ce qu'il semble, personne n'avait jamais soupçonné les viols commis sur M.O.M dans la maison depuis tout ce temps par son oncle. Lequel séjourne aujourd'hui à la prison du Château. A l'école, la fillette était connue par la direction de l'établissement et le personnel d'encadrement comme étant une élève travailleuse et assidue. Mais depuis quelque temps, ses résultats scolaires, fortement en baisse, suscitaient la curiosité des assistantes sociales. Et pour cause, M.O.M serait allée jusqu'à obtenir un 4 de moyenne trimestrielle cette année académique 2021-2022. Ce qui est très loin de ses standards. Convoquée par les assistantes sociales qui l'interrogent sur le pourquoi de ce travail médiocre, la petite qui, manifestement en avait marre de la situation vécue chez elle, a fini par lâcher le morceau. En déclarant qu'elle se faisait abuser par son oncle depuis des années et que ce dernier l'humiliait régulièrement.

Sous le choc, le personnel d'encadrement du LJAA a immédiatement alerté les autorités compétentes. Notamment le tribunal de première instance de la ville. L'enquête diligentée à cet effet permettra aux éléments de la Direction générale des recherches (DGR), commis à la tâche, de mettre la main sur Juste Meye, le 26 avril dernier. Passant aux aveux, celui-ci avouera qu'il a commencé à abuser de l'enfant depuis l'âge de 6 ans ou, selon ses propres dires, il ne lui faisait que des attouchements.

Dès que sa nièce a eu 10 ans, Juste Meye a décidé de la déflorer. Ainsi, il a continué jusqu'à l'âge de 14 ans à violer la fille de sa sœur sans que, semble-t-il, personne ne s'en rende compte dans la maison. Jusqu'en 2021, année à laquelle M.O.M n'en pouvait plus. D'autant qu'elle s'était mise désormais à refouler son oncle à la moindre tentative. En réaction, Juste Meye devenait agressif au point de traumatiser psychologiquement sa nièce par des attitudes et des propos désobligeants en public. Cela avait, entre autres conséquences, la baisse du travail de M.O.M à l'école.

Déféré devant le parquet de la République près le tribunal de première instance de Port-Gentil, le présumé violeur a donc été incarcéré à la prison du Château, au sortir de son audition chez le magistrat instructeur.

Christelle NTSAME

Port-Gentil/Gabon