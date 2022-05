Les Gabonais de l’étranger : Bouanga barragiste et six ''Européens''

Guelor Kanga. La victoire sur Vozvodac (3-1) dans un stade Marakana incandescent a validé le titre de champion pour l’Étoile Rouge de Belgrade, le cinquième de rang. Au terme d’une compétition où le milieu de terrain des Panthères a disputé 24 matchs, inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives. Il a ajouté un troisième sacre national de Serbie à son palmarès qui compte également une coupe de République Tchèque (avec le Sparta Prague en 2020), une Coupe de Russie (avec le FK Rostov en 2014) et une Coupe de Serbie. Son club va d’ailleurs défendre sa couronne ce jeudi en finale contre les rivaux historiques du Partizan Belgrade.

- Denis Bouanga. Sa passe décisive pour Romain Hamouma a permis à l’AS Étienne d’obtenir au stade de La Beaujoire devant le FC Nantes le précieux point du match nul qui lui a permis de profiter de la lourde défaite du FC Metz devant le Paris Saint-Germain d’occuper la 18e place. Laquelle fait des Verts des barragistes en pole position pour affronter l’AJ Auxerre et sauver leur place en Ligue 1.

- Jim Allevinah. Le maintien déjà acquis, la dernière sortie pour la première saison de Ligue 1 de Clermont-Foot et de son attaquant Vert-Jaune-Bleu avait un parfum de réjouissance. Occasion pour l’attaquant Vert-Jaune-Bleu de disputer son 30e match pour son exercice de baptême du feu dans le championnat de France de première division.

- Pierre-Emerick Aubameyang. La place de dauphin et la présence en Ligue des champions étant définitivement acquises avant la dernière journée de Liga, la réception de Villareal aurait pu être l'occasion pour clore en beauté son premier demi-exercice en Espagne. Mais le néoretraité international n'a pas trouvé le chemin des filets, avant son remplacement par Ansu Fati (57e), lors du match perdu (0-2) par les Blaugranas au Camp Nou. Le compteur restera donc à 11 buts en 16 rencontres de championnat espagnol

-Alex Moucketou, Warren Shavy Babicka et Floriss Djave. Avec la victoire obtenue dimanche aux dépens de l'Anorthosis Famagouste (3-0), c'est l'assurance de la quatrième place du championnat chypriote et d'une qualification en Ligue Europa Conférence (comme pour Mario Lemina avec l'OGC Nice) pour l'Aris Salonique et son trio gabonais.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon