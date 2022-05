PK14 : ils l'assassinent pour 1500 francs

Cédric Okaté Moutseba, Gabonais de 30 ans, à la recherche d'un emploi, a été lâchement assassiné dans la nuit du 16 avril 2022 dernier au PK 14, devant son domicile par Terrence Ndong-Ondo, 18 ans et Mounguengui-Mounguengui, 21 ans. Contrairement à la version largement relayée sur la toile, la victime, qui a consommé trois bouteilles de bière dans ce troquet qui lui est familier - puisque situé non loin de son domicile -, aurait pourtant promis de revenir régler la note le lendemain, faute de petite monnaie. Ce que va refuser l'un de ces bourreaux, qui viennent d'être neutralisés.

Le soir du drame, rapportent des sources proches de l'enquête, Cédric Okaté Moutseba, qui vit avec sa mère, une sexagénaire, commerçante, demande à celle-ci de l'argent pour boire une bière. Elle lui remet un billet de 10 mille francs tout en lui demandant de ne prendre que 2 mille. C'est ainsi qu'il est allé au bar. Le gérant habituel, par ailleurs propriétaire du troquet, est absent. Le client trouve plutôt Terrence Ndong-Ondo, le petit frère du gérant qui habite à Dragages Nzeng-Ayong mais juste de passage au PK14. Cédric Okaté Moutseba boit trois bières. Au moment de partir, il tend au gérant le billet de 10 mille. Celui-ci refuse en arguant qu'il n'a pas de monnaie. La victime propose alors de revenir payer le lendemain, en précisant qu'il connaît non seulement le propriétaire mais qu'il a l'habitude de consommer à cet endroit. Terrence refuse. Mais, le client regagne son domicile.

Vers 1 heure du matin, Ndong-Ondo et son ami Mounguengui-Mounguengui se lancent à sa recherche et découvrent son domicile. Cédric Okaté Moutseba, qui est dehors pendant que sa mère dort, est pris à partie par les deux gars. Ils l'entraînent derrière sa maison, non loin d'une rivière et commencent à le rouer de coups. Mounguengui-Mounguengui se saisit d'un chevron, qu'il assène sur le bras de la victime. Le membre se casse. Cela ne suffit pas aux deux agresseurs qui lui défoncent le crâne avec le même bois. Le jeune s'écroule, agonise puis meurt.

Après leur forfait, les deux agresseurs se saisissent d'une corde avec laquelle ils attachent des plombs de briques sur le cadavre et le jettent au fond de la rivière. Enfin, les meurtriers présumés regagnent tranquillement leurs domiciles comme si de rien n'était. C'est trois jours après le crime que le corps de Cédric Okaté est découvert par les éléments de la brigade de gendarmerie du PK9.

À la faveur de l'investigation, les limiers ont mis la main sur les auteurs de ce crime odieux. Terrence Ndong Ondo et Mounguengui Mounguengui seront présentés au parquet ce mercredi.

Abel EYEGHE EKORE

Libreville/Gabon