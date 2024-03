Football: les Panthères avec un groupe rafraîchi

Pour les deux matchs amicaux de la fenêtre FIFA du mois de mars, la sélection gabonaise va compter, pour notamment compenser des mises à l'écart majeures, huit bizuths appelés à apporter des réponses aux idéaux du sélectionneur Thierry Mouyouma.

Ils seront huit à vivre leur bizutage dans la tanière durant la fenêtre internationale à venir au cours de laquelle un regroupement et deux matchs amicaux (contre le Sénégal, le 22 mars à Amiens, et la Guinée-Bissau) se déroulant en France sont au programme de la sélection nationale du Gabon.

Un rendez-vous pour lequel le sélectionneur national Thierry Mouyouma a communiqué vendredi une liste de 26 joueurs qui ne manque pas de points d'interrogation sur quelques cas. Parmi les néohytes, il y a les gardiens de but Loïc Owono Ella et Loyce Mbaba qui arrivent en concurrents de Anse Jorgen Ngoubi Demba, à un poste où, comme l'a relevé le sélectionneur national, une hiérarchie reste à établir.

Dans l'arrière-garde, les retraits en liste d'attente de Johan Obiang (pourtant de nouveau opérationnel avec Pau FC), Anthony Oyono et Sidney Obissa profitent aux surprises Stane Essono et Lionel Obame, ainsi qu'à Yannis Mbemba, défenseur central de 22 ans et l'une des trouvailles de la dernière tournée européenne de Mouyouma.

Eric Bocoum sera un novice au cœur du jeu, alors que Randy Essang Matouti va connaître la promotion logique des U23 vers les A. Longtemps attendu, Junior Bayanho Aubyang touche quant à lui enfin au but.

Aux cotés des cadres (Bruno Ecuele Manga, Aaron Appindangoye, Mario Lemina, Guelor Kanga et Jim Allevinah) et des joueurs plus ou moins installés, il sera attendu de ces nouveaux lors du stage et des deux répétitions générales programmées, un vent de fraîcheur et surtout des aptitudes pour devenir des options dans l'un des trois schémas de jeu (4-3-3, 3-4-3 et 3-5-2) chers aux idées de Thierry Mouyouma et qui ont laissé bien des promesses au sortir deux premières journées victorieuses en qualications de la Coupe du monde 2026.

James Angelo LOUNDOU

Libreville/Gabon