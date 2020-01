Cyclisme : Travailler sur le long terme

Après la 15e édition de la Tropicale Amissa-Bongo qui a vu le succès du coureur français Jordan Levasseur, le ministre des Sports, Franck Nguema, a rencontré hier le président de la Fédération gabonaise de cyclisme (Fégacy), Nazaire Embinga. En présence du coach national Abraham Ollano Manzano, et de l'ensemble des cyclistes gabonais ayant pris part à cette compétition.

Cette rencontre visait, entre autres, à tirer toutes les leçons de la participation de l'équipe gabonaise à la 15e édition de la Tropicale, et jeter les bases d'un projet de développement de la petite reine gabonaise. Et ce, sur le long terme. Pour le ministre des Sports, Franck Nguema, "un Gabonais doit pouvoir gagner une étape sur la Tropicale. Il n'est pas normal que la plus grande compétition de cyclisme sur le continent se déroule chez nous, et que nous soyons derniers. Nous allons travailler sérieusement, de façon à permettre à nos athlètes de bénéficier de stages de préparation, comme cela se faisait par le passé".