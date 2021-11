Arrêt du National-Foot : vers la paupérisation des joueurs et leurs familles

COMME pour les autres acteurs (arbitres, staffs techniques et administratifs) et les entités parallèles (transporteurs, hébergeurs et commerces) nécessaires au déroulement des championnats professionnels au Gabon, le manque financier est chez les joueurs, la principale conséquence de cette trêve interminable.

Il faut dire que si le maintien de l’arrêté gouvernemental interdisant la pratique des activités sportives collectives sur le territoire gabonais n’a pas provoqué un exode des footballeurs gabonais, faute d’opportunités, cette mesure a fortement impacté leur vie. Avec la paupérisation et la recherche des sources de revenus temporaires, c'est logiquement des vies de famille et plans de carrière modifiés. Les footballeurs restent les principales victimes de la non reprise des compétitions domestiques. Pour lesquelles la Task force sur le National-Foot et les promesses de la tutelle nationale avaient laissé entrevoir le bout du tunnel. Au final, il n’en a rien été.

"L’arrêt du championnat est une situation qui ne nous arrange pas. Il a mis un frein à la carrière de tous les footballeurs évoluant au Gabon. Deux ans sans championnat, c'est pénible et décourageant. Il faut prendre exemple chez nos voisins qui jouent à huis clos, malgré la pandémie. Allez faire un tour à la Zone économique de Nkok, vous découvrirez que de nombreux footballeurs en activité y travaillent. C'est une génération qui s’éteint à petit feu ", déplore Dalian Toung Allogo.

Le gardien de but, malgré deux campagnes africaines plutôt convaincantes avec Bouenguidi Sports et contrairement à quelques coéquipiers, n'a pu trouver un point de chute à l'étranger. Ou une activité parallèle pour s'éloigner de l’inéluctable précarité des centaines de salariés du football gabonais.

À qui profite cette situation ?