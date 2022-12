Afrique/Mondial-2026 : avec 9 représentants, quelles sont les chances de qualification des Panthères ?

LA 23e édition de la Coupe du monde de football se jouera en 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique à une date qui reste à déterminer par la FIFA. S'agissant du nombre de participants, l'Afrique, au lieu de 5 places, vient d'en obtenir 4 de plus. Soit 9 participants. De quoi réjouir la CAF et certains pays du continent. La question qui revient à l'esprit au niveau national est celle de savoir quelles sont les chances de qualification des Panthères ? Face au Sénégal, au Maroc, à la Tunisie, au Cameroun, au Ghana, le Nigeria, à l'Algérie, l'Égypte et la Côte d'Ivoire désignés comme des favoris. Et l'Afrique du Sud, le Mali, la RDC, le Gabon, le Burkina Faso… des outsiders. Pour le ministre des Sports, Franck Nguema, le coup est jouable. " Ça va être serré, c'est une évidence.

Il y a les favoris habituels que sont le Sénégal, le Cameroun, le Maroc…, mais il y a également des nations qui voudront goûter aux délices du Mondial à l'image du Gabon. Cette Coupe du monde se prépare dès maintenant. Tout faire pour être dans les 9 meilleures nations avant le début des éliminatoires du Mondial. Et cela passe déjà par une qualification pour la prochaine Can. Nous devons à chaque fois prendre des points. Avoir un bon championnat et des internationaux qui jouent régulièrement en club. C'est important pour nous". Et surtout bien entamer ces éliminatoires. Car au finish tout est possible en football, pourvu que toutes les conditions de réussite soient réunies.

Willy NDONG

Libreville/Gabon