Religion : les églises de Dunamis-Ntoum confient les nouvelles autorités à la providence divine

ILS n'arrêtent plus de confier le Gabon et ses nouvelles autorités au seigneur. Le week-end écoulé c'était au tour de la plateforme Dunamis – Ntoum (qui compte 10 églises de réveil) de confier la transition gabonaise et ses leaders à Jésus Christ. Au cours d'une veillée de prière qui a eu lieu à Ntoum, ils n'ont eu de cesse de dire qu'ils n'ont pas un autre pays que le Gabon.

''C’est un don de l’Éternel Dieu, une véritable bénédiction dans laquelle, à l’image de Canaan, coulent le lait et le miel'', soutient-on au sein de Dunamis-Ntoum. Pour le Révérend pasteur Cyrille Armel Moussavou, président de Dunamis-Ntoum, il fallait s'arrêter pour prier pour l'unité du corps du Christ et interpeller Dieu pour qu'il étende sa main sur la nation Gabonaise. Même avis pour Rodrigue Mouckandza Nzaï, pasteur de l'église mission Jésus Christ et porte-parole de Dunamis-Ntoum pour qui l'unité conduira à un impact positif.

''Il fallait prier le seigneur Dieu pour qu'il enrichisse le savoir de nos autorités pour qu'elles sachent prendre des décisions justes pour maintenir le Gabon sur le droit chemin'', a-t-il terminé.

L.R.A

Libreville/Gabon