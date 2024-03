Port-Gentil / Lycée Islamique : Sensibilisation contre les violences en milieu scolaire

Dans le cadre de son programme pour l'année 2024, l'ONG "Providence", bien connue dans la cité pétrolière pour ses activités éducatives, était dernièrement au lycée islamique de Port-Gentil, pour sensibiliser les apprenants contre les violences en milieu scolaire.

Comme souvent, c'est le président de l'ONG, Kevin Olla, juriste de formation, qui s'est prêté à l'exercice. Avec des mots justes, il a expliqué les dommages qu'engendrent les violences faites en milieu scolaire. Citant, en exemple, "le décrochage scolaire du fait des brimades et autres sévices que subit l'élève brimé ou violenté qui, le plus souvent, préfère fuir le milieu de sa persécution pour se protéger de son ou ses bourreaux. Ils font semblant d'aller aux cours, mais n'arrivent plus à l'école. Voilà pourquoi il faut bannir et lutter contre toutes formes de violences en milieu scolaire", a confié le président de Providence.

Lequel a ajouté que depuis 2 ans que son ONG intervient au sein de ce lycée, les violences ont diminué de façon admirable et encourageante. Une situation dont se réjouissent les élèves et les responsables du lycée islamique de la cité pétrolière qui saluent l'apport de cette organisation.

J.A & SYM

Port-Gentil/Gabon