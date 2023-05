PNPE: du matériel et des équipements remis aux 20 promoteurs de Franceville

AU terme de deux jours de formation à la méthodologie « Gérez mieux votre entreprise » (Germe) du bureau international du travail (BIT), organisé par le pôle national de promotion de l’emploi (PNPE), 20 meilleurs promoteurs primés ont reçu des kits de renforcement en matériel et équipements, puis des attestations de fin de formation, vendredi 26 mai 2023, au gouvernorat de Franceville.

C’était au cours d’une cérémonie officielle qui s’est tenue en présence du directeur général du PNPE, Hans Landry Ivala, du gouverneur du Haut-Ogooué, Jaques Denis Tsanga, de l’administrateur directeur général de Nouvelle Gabon Mining (NGM), Rana Pratap Singh, et bien d’autres. Cette dotation entièrement financée par la société minière, Nouvelle Gabon Mining est le fruit d’un partenariat public- privé entre la NGM et le pôle national de promotion de l’emploi, dans le cadre de la responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE), sur le volet autonomisation des jeunes et auto-emploi.

Au départ, 40 promoteurs ont été identifiés et sensibilisés, mais un des candidats a été réorienté vers un autre programme et un autre s’est désisté. Les 35 restants ont effectué le test d’aptitude à la création et à la gestion d’entreprises. Mais seulement 20 d’entre eux ont réussi le test et ont été sélectionnés pour recevoir les kits qui leur permettront de renforcer leur productivité et de générer de nouveaux emplois. « Je vous invite à capitaliser les acquis de la formation dans la gestion de votre entreprise et à prendre soin des équipements et matériels qui vous sont offerts à ce jour par la NGM », a indiqué le DG Ivala.

Les lauréats ont été formés en marketing, calcul des coûts et éléments de base de la comptabilité d’une micro-entreprise. Le matériel et équipement réceptionnés sont du domaine de la restauration, couture, coiffure, soudure, froid et climatisation, transformation des produits et vente des vêtements. « Cette formation est une véritable opportunité qui nous est offerte pour mieux gérer nos entreprise et accroitre notre productivité », s’est réjoui Nidia Mvandi Magnassa, au nom des bénéficiaires.

N.O

Franceville/Gabon