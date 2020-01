Vie des partis politiques : L'Udere affirme son ancrage à la majorité présidentielle

C'est ce qui ressort de l'Assemblée générale de l'Union démocratique et républicaine (Udere) qui vient de se tenir à Moanda dans la province du Haut-Ogooué. Dans un premier temps, son président, Victor Missanda, a fait aux militants de la ville minière, le compte rendu du premier congrès de cette formation politique qui s'est tenu le 19 octobre dernier.

On se souvient que ledit congrès a scellé l'identité de l'Udere avec l'adoption définitive de l'idéologie, de la charte et du logo. Occasion également pour Victor Missanda de clamer haut et fort l'appartenance de l'Udere à la Majorité républicaine et sociale pour l'émergence, un regroupement soutenant l'action du président de la République, Ali Bongo Ondimba.