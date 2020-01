Tropicale Amissa-Bongo : Le triomphe du Camerounais Clovis Kamzong Abessolo

Lambaréné-Mouila (190 km), la plus longue étape de cette 15e édition de la Tropicale Amissa-Bongo, a été remportée hier par le Camerounais Clovis Kamzong Abessolo. Il a fallu la photo finish pour le départager du Rwandais Joseph Areruya, 2e à quelques millimètres.

Que ce fut difficile ! En effet, dès Lambaréné, que le peloton a quitté à 10 h 08, les premières attaques sont lancées. Le Burkinabé Koné et le Rwandais Nzafahwanayo lancent les premières échappées. Après 10 km de course, les deux hommes sont vite rejoints par l'ensemble du groupe.

32 km plus tard, quatre coureurs tentent à nouveau leur chance. Areruya (Rwanda), Kamzong (Cameroun), Sabbahi (Maroc) et Nikiema (Burkina Faso) passent la vitesse supérieure. Ces quatre cyclistes vont poursuivre la course en tête pendant plusieurs minutes. Après 120 km, l'écart entre les hommes de tête et le reste du peloton dirigé par les Érythréens est de 7 minutes et 15 secondes.