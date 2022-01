Société équatoriale des mines  : premier conseil en 10 ans

LES membres du Conseil d'administration de la Société équatoriale des mines (SEM) étaient en conclave, vendredi 21 janvier dernier. Cette première rencontre intervient, dix ans après la création de cet établissement. Les travaux étaient présidés par le Pr Michel Mboussou, confirmé à cette fonction lors du Conseil des ministres du 17 décembre 2021. Aussi, les administrateurs représentant la présidence de la République, les ministères des Mines, de l'Économie, du Budget, de l'Environnement récemment promus devaient-ils entériner, entre autres, la nomination du nouveau directeur général et le transfert du siège social de la SEM. En plus d'examiner la ratification des conventions et contrats signés. Au nombre desquels les accords de coopération de mise en stages professionnels dans le cadre de l'employabilité des jeunes avec l'École des mines et de métallurgie de Moanda (E3MG) et le Centre international multisectoriel de formation et d'enseignement professionnel de Nkok (CIMFEP).

Dans le cadre des missions qui attendent les nouveaux administrateurs, le Pr Michel Mboussou a insisté sur le fait que tout cela se fasse en droite ligne des principes de bonne gouvernance contenus dans l'acte uniforme de l'Ohada. Et le président du Conseil d'administration de souligner : " La SEM c'est le levier de la politique minière du Gabon de demain. Aussi, était-il bon que ce conseil se réunisse, afin que nous puissions avoir une idée de la feuille de route du nouveau directeur général, qui est un projet quinquennal".

SCOM

Libreville/Gabon