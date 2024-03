Transition : Bruno Fuchs se réjouit du respect du chronogramme

En séjour dans la capitale gabonaise, Bruno Fuchs député du Haut-Rhin, par ailleurs Délégué général de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie a été reçu hier, au palais de la présidence de la République, par le chef de l'Etat, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. En présence de Benoît Onambele, conseiller diplomatique chargé des Médiations internationales.

L'avènement du Comité pour la transition et la restauration des institutions (CTRI) à la tête du pays, le 30 août 2023, a constitué la trame des échanges entre le président de la République et son hôte. Le numéro un gabonais est revenu sur le contexte ayant motivé la prise de pouvoir par les Forces de défense et de sécurité. Non sans réitérer à son interlocuteur la volonté du CTRI de remettre le pays sur les bons rails, en réécrivant la Constitution avant de la soumettre à l'appréciation du peuple gabonais par référendum. Tout comme le Code électoral devrait être lui aussi revisé.

Pour y parvenir, le Dialogue national inclusif dont l'ouverture est prévue le 2 avril prochain en constitue une étape décisive. Et ce, après le retour progressif à l'ordre constitutionnel marqué par la réhabilitation des institutions, dissoutes aux premières heures de l'avènement du CTRI à la tête du Gabon.

"Pour nous, il est intéressant de voir que dans une situation inédite d'un pays, se tient un Dialogue national inclusif", a déclaré le Délégué général de l'Assemblée parlementaire de la Francophonie. Avant d'en apprécier l'organisation ainsi que la prise en compte des préoccupations des populations via les appels à contributions lancés par Raymond Ndong Sima, Premier ministre de la Transition.

Par ailleurs, le président Oligui Nguema et son hôte ont également échangé sur la réintégration du Gabon au sein de la Communauté économique des États d'Afrique centrale (CEEAC) et le maintien du siège de la Commission éponyme à Libreville.

Occasion pour Bruno Fuchs de féliciter le président de la République pour ce succès diploma-tique. À en croire le parlementaire francophone, ladite levée des sanctions prouve à suffisance le bon déroulement de la Transition.

Yannick Franz IGOHO

Libreville/Gabon