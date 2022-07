RPM : 5 ans déjà !

Un cinquième anniversaire placé sous le sceau de la sobriété. Exceptée la déclaration du président du Rassemblement pour la patrie et la modernité (RPM), Alexandre Barro Chambrier, prononcée au siège du parti éponyme le week-end écoulé, aucune festivité n'a été enregistrée dans les rangs des "Patriotes". Comme on pouvait s'y attendre le leader du RPM n'a pas manqué de revenir sur les véritables raisons qui ont motivé la création de sa chapelle politique. "Opposés à la montée de l'injustice, au dévoiement des libertés et à la régression de notre pays, nous avons, il y a 5 ans, franchi une nouvelle étape dans la lutte pour l'alternance et le changement ", a déclaré Barro Chambrier. Non sans reconnaître que le chemin parcouru a été loin d'être une sinécure. En atteste les péripéties et autres difficultés constatées dans le processus de légalisation du RPM. " Malgré les intrigues de toutes sortes, nous avons poursuivi notre marche en avant en surmontant de multiples épreuves. Nous avons depuis lors, parcouru un long chemin, certes semé d'embûches, mais couronné de succès…", a-t-il ajouté.

Avant d'inviter les siens à poursuivre l'implantation de leur écurie politique sur l'ensemble du territoire national voire au-delà des frontières gabonaises. Auparavant, le chef de file du RPM a dressé un bilan peu reluisant de l'actuelle gouvernance. À en croire ce dernier, l'alternance politique ne relève pas de la chimère. "(...) Il nous appartient donc de bien nous préparer afin de relever les importants et immenses défis qui nous attendent. Dans cette perspective, nous devons plus que jamais croire à l'avenir", soutient-il avec conviction. Une allusion explicite aux élections générales à venir dont le point d'orgue sera à n'en point douter la prochaine présidentielle. Même si, à ce jour, Alexandre Barro Chambrier n'a pas encore déclaré officiellement sa candidature, chacune de ses sorties précisant de plus en plus ses ambitions.

A. N.

Libreville/Gabon