RPG : à la reconquête du Nord

Le président du RPG, Laurent Angue Mezui, accompagné de ses prédécesseurs et de certains cadres du parti, ont, tour à tour, installé dans leurs fauteuils, le président du bureau du Conseil provincial, François Ntoutoume Nze, le responsable du bureau du Conseil départemental du Woleu, Simon Nnang Obiang, la coordinatrice provinciale du mouvement des femmes, Bernadette Mekui Oyame, ainsi que tous les membres de leurs bureaux respectifs. Pour les hiérarques du parti, ces installations entrent dans le cadre de la redynamisation des structures de base à travers le pays. L’étape d’Oyem vient après celles de Mitzic, Minvoul, Kango, Libreville et Owendo.

Occasion pour Laurent Angue Mezui, d’exprimer l'ambition du RPG "d’occuper tous les espaces, pour les combats politiques futurs". Même si, a-t-il déploré, ce périple à travers le pays se fait dans "un contexte marqué à la fois par la crise sanitaire née de la pandémie à Covid-19, et par la modicité des moyens matériels et financiers dont dispose le parti". Cependant, M. Angue Mezui dit attendre des nouveaux responsables "plus de responsabilité et de professionnalisme, dans l’organisation du travail et la gestion des hommes ; plus d’engagement dans la défense du parti et la promotion de ses valeurs. Plus d’abnégation dans la conquête et la reconquête des espaces politiques perdus depuis des mois, voire des années".